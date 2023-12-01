Увірвався терпець: українські водії у Польщі на ПП "Краківець-Корчова" оголосили голодування (відео)

Українські водії вимагають, аби польські страйкарі пропускали хоча б 15 вантажівок на годину.
Сотні українських далекобійників на польському кордоні, зокрема у пункті пропуску "Краківець-Корчова", вийшли на акцію протесту у відповідь на страйк поляків і оголосили голодування.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Українські водії вимагають, аби польські страйкарі пропускали хоча б 15 українських фур на годину: по 7-8 машин з кожного боку.
На місце прибула польська поліція.
Деякі українські водії розповідають, що стоять на кордоні вже 2-3 тижні.
"Ми хочемо додому. Нас не пропускають. Там четверо людей тримають всю колєйку. У нас закінчується пальне, закінчуються продукти. Хто ще тримається-жартує, а в когось нерви на межи, бо вже 2-3 тижні стоять", - каже один з водіїв.
▶ Що відбувається нині на пункті пропуску Корчова-Краковець, можна переглянути на YouTube-каналі ТСН за цим посиланням відео: "Українські водії у Польщі оголосили голодування! Людям уривається терпець".
Раніше міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі Олександрові Кубракову, в якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.
Що передувало
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" і "Рава-Руська-Гребенне".
26 листопада стало відомо, що на кордоні з Польщею є випадки блокування гуманітарної допомоги.
Також повідомлялося, що польські страйкарі планують цілодобове блокування руху на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині".
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