Увірвався в чужий будинок і витягнув за волосся: у Дніпрі чоловік на очах у дітей вбив співмешканку

Жінка на момент трагедії була в гостях.
У Дніпрі на вулиці Лавандова у неділю, 6 червня, чоловік на очах у її дітей вбив свою співмешканку. Він увірвався у чужий будинок та витягнув жінку за волосся на вулицю, де жорстоко лупцював.
Про це повідомляє "Інформатор".
Сусіди покійної розповіли, що чоловік опівночі ввірвався у чужий будинок, де гостювала його співмешканка. Він бив її взуттям, а потім витягнув на вулицю за волосся, де продовжив лупцювати. Жінка знепритомніла та згодом померла. Все це відбувалось на очах у дітей покійної.
На місце події викликали поліцію. Правоохоронці затримали підозрюваного. Обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, у Львівській області чоловік вдарив жінку ножем у серце.