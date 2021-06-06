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Увірвався в чужий будинок і витягнув за волосся: у Дніпрі чоловік на очах у дітей вбив співмешканку

Увірвався в чужий будинок і витягнув за волосся: у Дніпрі чоловік на очах у дітей вбив співмешканку

Інформатор Дніпро

Жінка на момент трагедії була в гостях.

У Дніпрі на вулиці Лавандова у неділю, 6 червня, чоловік на очах у її дітей вбив свою співмешканку. Він увірвався у чужий будинок та витягнув жінку за волосся на вулицю, де жорстоко лупцював. 

Про це повідомляє "Інформатор". 

Сусіди покійної розповіли, що чоловік опівночі ввірвався у чужий будинок, де гостювала його співмешканка. Він бив її взуттям, а потім витягнув на вулицю за волосся, де продовжив лупцювати. Жінка знепритомніла та згодом померла. Все це відбувалось на очах у дітей покійної. 

На місце події викликали поліцію. Правоохоронці затримали підозрюваного. Обставини трагедії встановлюються. 

Нагадаємо, у Львівській області чоловік вдарив жінку ножем у серце

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