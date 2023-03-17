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Увірвався в магазин і почав стріляти: дніпрянин у поважному віці скоїв розбій

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Увірвався в магазин і почав стріляти: дніпрянин у поважному віці скоїв розбій

Дніпрянин напав на продавців магазину / Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами.

У Дніпрі 63-річній озброєний чоловік напав на працівників магазину. Він декілька разів вистрілив у стелю, наказав одному робітнику лягти на підлогу, а в іншого почав вимагати гроші з каси.  

Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області. 

Зловмисник не встиг втекти з місця інциденту. Натомість, один із потерпілих вчасно натиснув на "кнопку тривоги" і викликав охорону. 

"Злочин стався 15 березня близько 17.30 у закладі з продажу електронних товарів по вулиці 20-річчя Перемоги у Дніпрі. Нападник зайшов до магазину та здійснив декілька пострілів в стелю з пістолета. Потім наказав одному з працівників магазину лягти на підлогу, а у іншого, під погрозою травматичного пістолета, почав вимагати гроші з каси", - йдеться в повідомленні.

Чоловік забрав із каси приблизно 36 тисяч гривень та поклав їх до свого рюкзака. Але втекти з місця злочину він не встиг - порушника затримали працівники Державної служби охорони. Згодом чоловіка передали поліцейським. 

У четвер, 16 березня, затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій). Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Раніше ми повідомляли, що дніпровські правоохоронці затримали злочинців, які вривалися до помешкань та катували людей, вимагаючи гроші та цінне майно. Представлялися вони військовослужбовцями територіальної оборони. 

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Дата публікації
Перегляди
49
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