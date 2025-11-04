"УЗ-3000": стало відомо, які напрямки отримають перевагу першими

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Реклама

Програма “УЗ-3000”, яку впроваджує “Укрзалізниця”, першочергово поширюватиметься на сполучення з прифронтовими містами та не включатиме преміум-сегмент послуг.

Про це заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка ТСН.ua Ірина Кондрачук.

За його словами, за рік “Укрзалізниця” має 7 млрд грн доходів від пасажирських перевезень далекого сполучення, а видатків — 20 млрд грн. Без урядової допомоги, аби покрити цю різницю та мати мінімально необхідний ресурс на розвиток, довелося б підвищити вартість квитків у 3–4 рази, а на приміське сполучення — у 10 разів.

Реклама

Програма спрямована на залучення більшого пасажиропотоку у непікові періоди. За даними Перцовського, у лютому минулого року близько 700 тисяч місць у потягах не було викуплено, тож “цей ресурс має бути використаний максимально ефективно, з користю для більшої кількості людей”.

Голова уряду Юлія Свириденко наголосила, що навіть підняття тарифів не збалансує попит і пропозицію, адже пасажири все одно більше їздитимуть у пікові періоди. Вона зазначила, що можливість їздити потягом має бути базою, а не привілеєм.

Свириденко пояснила, що раніше велику частину видатків на пасажирські перевезення покривали вантажні перевезення, однак їх обсяг суттєво зменшився через війну. Зокрема, через припинення транзиту, скорочення перевезень зерна, вугілля та металургійної продукції.

Вона також уточнила, що урядова підтримка та програма “УЗ-3000” — це різні речі. Уряд бере на себе покриття дефіциту між доходами та видатками, а “Укрзалізниця” має вирішити практичні проблеми, зокрема дефіцит квитків у пікові періоди.

Реклама

Окремо наголошується, що операційну діяльність компанії не можна спонсорувати міжнародними грантами, як це працює із “Нафтогазом”. Тому кошти виділяються з держбюджету.

Без урядової підтримки, за словами Перцовського, “Укрзалізниця” не виживе, адже це критично важлива інфраструктура для України, особливо під час війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні готується до запуску спеціальна програма транспортної підтримки “УЗ-3000”. Ця ініціатива “Укрзалізниці” передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км територією держави.