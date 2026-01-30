ТСН у соціальних мережах

"УЗ" обмежила рух потягів між великими містами: на маршрутах фіксують російські дрони

Поїзд УЗ.

Поїзд УЗ. / © Getty Images

У п’ятницю, 30 січня, «Укрзалізниця» обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям. Причиною стали атаки на залізничну інфраструктуру. Крім того, фіксують російські БпЛА біля маршрутів курсування поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».

«Є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки запровадженим обмеженням пасажири та залізничники не постраждали», — наголосили в компанії.

Через скасування рейсів було організовувала автобусні трансфери. Пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вирушили безпечнішим об’їзним шляхом.

«Укрзалізниця» продовжує та посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів та відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні», — наголосили у компанії.

