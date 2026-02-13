«УЗ» обмежила рух потягів у двох областях: список рейсів

Укрзалізниця. / © Associated Press

У п’ятницю, 13 лютого, «Укрзалізниця» змінила маршрути низки приміських поїздів у Харківській та Дніпропетровській областях. Причиною називають пошкодження інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».

«У зв’язку з пошкодженням інфраструктури запроваджуємо цієї доби обмеження на певні маршрути», — наголосили в компанії.

Зміни у русі потягів:

№6291 прямуватиме Лозова — Варварівка (замість Лозова — Ароматна).

№6280 Варварівка — Лозова (замість Ароматна — Лозова).

Окрім того, сталися обмеження у русі потягів за маршрутами:

№6414 Лиманівка –Харків-Пасажирський (замість Лозова –Харків-Пасажирський).

№6277 Лозова — Варварівка (замість Лозова — Ароматна)

№6272 Варварівка — Лозова (замість Ароматна — Лозова)

Як повідомлялося, поїзди на Сумщині змінили маршрути через регулярну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури. Окрім того, призначено новий швидкий поїзд № 213/214 Харків — Суми з зупинками в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.