«УЗ» обмежила рух потягів у двох областях: список рейсів
Причина зміни рухів деяких рейсів — пошкодження залізничної інфраструктури через російські обстріли.
У п’ятницю, 13 лютого, «Укрзалізниця» змінила маршрути низки приміських поїздів у Харківській та Дніпропетровській областях. Причиною називають пошкодження інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».
«У зв’язку з пошкодженням інфраструктури запроваджуємо цієї доби обмеження на певні маршрути», — наголосили в компанії.
Зміни у русі потягів:
№6291 прямуватиме Лозова — Варварівка (замість Лозова — Ароматна).
№6280 Варварівка — Лозова (замість Ароматна — Лозова).
Окрім того, сталися обмеження у русі потягів за маршрутами:
№6414 Лиманівка –Харків-Пасажирський (замість Лозова –Харків-Пасажирський).
№6277 Лозова — Варварівка (замість Лозова — Ароматна)
№6272 Варварівка — Лозова (замість Ароматна — Лозова)
Як повідомлялося, поїзди на Сумщині змінили маршрути через регулярну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури. Окрім того, призначено новий швидкий поїзд № 213/214 Харків — Суми з зупинками в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.