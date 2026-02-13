ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
1 хв

«УЗ» обмежила рух потягів у двох областях: список рейсів

Причина зміни рухів деяких рейсів — пошкодження залізничної інфраструктури через російські обстріли.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © Associated Press

У п’ятницю, 13 лютого, «Укрзалізниця» змінила маршрути низки приміських поїздів у Харківській та Дніпропетровській областях. Причиною називають пошкодження інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».

«У зв’язку з пошкодженням інфраструктури запроваджуємо цієї доби обмеження на певні маршрути», — наголосили в компанії.

Зміни у русі потягів:

  • №6291 прямуватиме Лозова — Варварівка (замість Лозова — Ароматна).

  • №6280 Варварівка — Лозова (замість Ароматна — Лозова).

Окрім того, сталися обмеження у русі потягів за маршрутами:

  • №6414 Лиманівка –Харків-Пасажирський (замість Лозова –Харків-Пасажирський).

  • №6277 Лозова — Варварівка (замість Лозова — Ароматна)

  • №6272 Варварівка — Лозова (замість Ароматна — Лозова)

Як повідомлялося, поїзди на Сумщині змінили маршрути через регулярну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури. Окрім того, призначено новий швидкий поїзд № 213/214 Харків — Суми з зупинками в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.

Дата публікації
Кількість переглядів
432
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie