УЗ починає масштабне оновлення парку вантажних вагонів за програмою "Велике будівництво"

Вартість проєкту оцінюють у 100 млрд грн.

Голова Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков анонсував програму оновлення рухомого складу Укрзалізниці.

Протягом кількох років планують списати десятки тисяч застарілих вагонів і придбати 45 тисяч нових, повідомляє ICTV.

Ініціатива буде реалізована у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Її мета – оновити рухомий склад вагонами українського виробництва, вартість проєкту оцінюють в 100 млрд гривень.

"Нині в Україні курсують 174 тисячі вантажних вагонів, це власність залізниці і приватні. Більшість – 95 тисяч – вже давно вичерпали нормативний термін служби. У середньому українським вагонам – до 40 років, хоча термін експлуатації – 20, максимум 30 років", - йдеться в сюжеті.

Через зношений стан вагони часто ламаються, що вимагає додаткових ресурсів на відновлення. Вантажі затримуються, бізнес і залізниця несуть збитки.

Проєкт передбачає, що протягом 7 років буде списано 55 тисяч старих вагонів і придбано 45 тисяч нових. Машинобудівна промисловість вперше з часів незалежності отримає таке замовлення, а бюджет – додаткові 20 млрд гривень.

"Вагон – це повністю український виріб. В Україні видобувають руду, роблять з неї метал, виготовляють усі компоненти. Як тільки держава купує бодай один вагон – запускається цілий ланцюг промислових підприємств… Це дуже хороші плани, які варто підтримати, тому що це запустить виробництво в Україні транспортного машинобудування і це дасть роботу українським громадянам", - коментує заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Оновлення Укрзалізниці почнеться з наступного року.

Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" також розвиватимуть пасажирські перевезення. Зокрема, в планах – нові маршрути "Інтерсіті", запуск City Express у великих містах, відновлення зручного приміського сполучення тощо.

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