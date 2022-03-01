"УЗ" пом'якшила правила транспортування тварин: що потрібно пасажирам для їхнього перевезення

Пасажирів закликають не кидати своїх тварин на вокзалах міст.

"Укрзалізниця" продовжує розгорнуту країною евакуацію. Правила транспортування тварин залізницею наразі дещо пом’якшені.

"Спираючись на гуманістичні принципи, намагаємось врятувати всіх - не лише мешканців міст, але й їхніх хатніх улюбленців. Так, за останні дні Укрзалізниця евакуювала більше 11 тисяч тварин - в основному котів та собак", - йдеться в повідомленні перевізника на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що правила транспортування тварин залізницею наразі дещо пом’якшені. Для їхнього перевезення пасажирам потрібно мати з собою документи (ветеринарний паспорт) та потурбуватись про те, щоб тварина була в переносці.

"Закликаємо пасажирів не кидати своїх тварин на вокзалах міст: ми залюбки візьмемо на борт містян разом з котами чи собаками і доставимо в безпечне місце. Просимо інших пасажирів поставитись із розумінням, бо в ці непрості часи наша людяність визначається, зокрема, за тим, як ми ставимось до тварин", - наголосили в "Укрзалізниці".

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Як повідомлялось, у вівторок, 1 березня, з Києва вирушив потяг до Львова. Потяг Інтерсіті "Дарниця - Львів" відправився о 12:40 з лівого берега Києва. Чи будуть згодом такі рейси, наразі не повідомляється.