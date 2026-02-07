ТСН у соціальних мережах

УЗ обмежила маршрути окремих поїздів у регіонах - деталі

Наразі поїзди прямують із запізненням, але поступово надолужують графік.

В різних регіонах України через безпекову ситуацію зафіксовано затримки руху приміських поїздів і тимчасове скорочення окремих маршрутів на заході, півдні та північному сході країни.

Про це повідомила «Укрзалізниця» у Telegram.

Зокрема, в Івано-Франківській області поїзд №6418 сполученням Ходорів — Івано-Франківськ вирушив зі станції Букачівці із запізненням на 2 години 47 хвилин. У зв’язку з цим очікується затримка відправлення поїзда №6411 за маршрутом Івано-Франківськ — Ходорів, яка може становити близько однієї години.

На Одещині через непередбачувані обставини змінено графік руху поїзда №6208 Одеса — Роздільна-1. Потяг відправився зі станції Дачна із затримкою 57 хвилин. В компанії зазначають, що поїзд уже прямує за маршрутом, а час запізнення намагаються мінімізувати.

Крім того, з міркувань безпеки тимчасово обмежено рух приміських поїздів у Сумській області. Сьогодні, 7 лютого, за скороченими маршрутами курсують поїзд №6542 Конотоп — Кролевець, який слідує лише до станції Неплюєве, а також поїзд №6543 Кролевець — Конотоп, що вирушає зі станції Неплюєве.

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, дбати про власну безпеку та перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 7 лютого «Укрзалізниця» вводить у щоденне курсування додатковий поїзд №213/214 між Харковом і Сумами, щоб зробити сполучення між містами зручнішим та покращити транспортну доступність регіону.

