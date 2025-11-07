ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

"УЗ" скасувала деякі потяги до одного з обласних центрів

Причина змін у русі поїздів - бойові дії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
"Укрзалізниця".

"Укрзалізниця". / © Укрзалізниця

У п’ятницю, 7 листопада, сталися зміни руху поїздів у Дніпропетровській області через вплив бойових дій. Деякі рейси скасували.

Про це повідомили у Телеграм-каналі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Тимчасово не курсуватимуть поїзди сполученням:

  • №7303 та №7304 Дніпро – Камʼянське – Дніпро;

  • №6010 Пʼятихатки – Дніпро.

У компанії наголошують, що зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.

Нагадаємо, напередодні вночі росіяни атакували залізничну станцію "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині. Через російський обстріл потяги у кількох областях рухалися зі значними затримками.

Окрім того, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів, які прямують у Краматорському напрямку. Наразі потяги їхатимуть до станцій Гусарівка або Барвінкове.

Дата публікації
Кількість переглядів
472
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie