"УЗ" скасувала деякі потяги до одного з обласних центрів
Причина змін у русі поїздів - бойові дії.
У п’ятницю, 7 листопада, сталися зміни руху поїздів у Дніпропетровській області через вплив бойових дій. Деякі рейси скасували.
Про це повідомили у Телеграм-каналі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.
Тимчасово не курсуватимуть поїзди сполученням:
№7303 та №7304 Дніпро – Камʼянське – Дніпро;
№6010 Пʼятихатки – Дніпро.
У компанії наголошують, що зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.
Нагадаємо, напередодні вночі росіяни атакували залізничну станцію "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині. Через російський обстріл потяги у кількох областях рухалися зі значними затримками.
Окрім того, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів, які прямують у Краматорському напрямку. Наразі потяги їхатимуть до станцій Гусарівка або Барвінкове.