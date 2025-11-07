"УЗ" скасувала деякі потяги до одного з обласних центрів

"Укрзалізниця". / © Укрзалізниця

У п’ятницю, 7 листопада, сталися зміни руху поїздів у Дніпропетровській області через вплив бойових дій. Деякі рейси скасували.

Про це повідомили у Телеграм-каналі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Тимчасово не курсуватимуть поїзди сполученням:

№7303 та №7304 Дніпро – Камʼянське – Дніпро;

№6010 Пʼятихатки – Дніпро.

У компанії наголошують, що зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.

Нагадаємо, напередодні вночі росіяни атакували залізничну станцію "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині. Через російський обстріл потяги у кількох областях рухалися зі значними затримками.

Окрім того, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів, які прямують у Краматорському напрямку. Наразі потяги їхатимуть до станцій Гусарівка або Барвінкове.