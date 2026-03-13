"УЗ" скасувала низку приміських поїздів у кількох областях: список рейсів

Укрзалізниця. / © "Укрзалізниця"

Через вплив бойових дій у кількох регіонах України запровадили зміни у русі приміських потягів. Деякі рейси скасували взагалі.

Про це стало відомо з інформації на офіційному каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Харківська область

Через вплив бойових дій протягом 13 березня на Харківщині тимчасово не курсуватиме низка потягів.

Скасовано рейси:

№6903 Люботин — Огульці

альтернатива: №6305 Харків-Пасажирський — Огульці.

№6904 Огульці — Харків-Пасажирський

альтернатива:

№7012 Полтава-Південна — Суми №6318 Мерчик — Харків-Пасажирський

№6159 Харків-Пасажирський — Мерчик

альтернатива: 6319 Харків-Пасажирський — Мерчик.

№6224 Мерчик — Люботин

альтернатива: №6322 Мерчик — Харків-Пасажирський.

№6212 Люботин — Огульці

альтернатива: поїзд №6321 Нова Баварія — Огульці.

№6914 Огульці — Харків-Пасажирський

альтернатива:

№6330 Огульці — Люботин, №6322 Мерчик — Харків-Пасажирський.

Миколаївська область

З безпекових міркувань упродовж 14-17 березня тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів.

Деталі по датах і рейсах:

14– 16 березня

№6322 Миколаїв-Вантажний — Біла Криниця.

15 –17 березня

№6321 Біла Криниця — Миколаїв-Вантажний.

15 — 16 березня

№6324 Миколаїв-Вантажний — Апостолове.

16 — 17 березня

№6323 Апостолове — Миколаїв-Вантажний.

Альтернатива — автобусне сполучення:

на ділянці Снігурівка-Миколаїв щогодини від 06:30 до 16:30;

на ділянці Миколаїв — Снігурівка щогодини від 07:30 до 19:30.

Дніпропетровська область

Інформуємо про актуальні зміни у русі приміських поїздів на Дніпропетровщині. Що важливо знати

Від 13 березня не курсуватимуть поїзди:

№6538 Кривий Ріг-Головний — Верхівцеве;

№6415 Верхівцеве — Кривий Ріг-Головний.

Крім того, вийдуть на маршрут два нові рейси, що з’єднають Дніпро та Кривий Ріг.

Від 14 березня розпочинає курсувати:

№6537 Дніпро-Головний — Кривий Ріг-Головний, відправлення о 15:12, прибуття о 19:20.

Від 15 березня:

№6032 Кривий Ріг-Головний — Дніпро-Головний, відправлення об 11:55, прибуття о 15:55.

Від 14 березня низка приміських поїздів курсуватиме за новим розкладом:

№6489 Кривий Ріг-Головний — Тимкове, відправлення о 19:53, прибуття о 21:14;

№6490 Тимкове — Кривий Ріг-Головний, відправлення о о 21:34, прибуття о 22:58.

Атаки на залізницю - останні новини

Напередодні росіяни вдарили по залізничній станції у Сумській області. Минулося без потерпілих, але внаслідок вибуху було пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю самого вокзалу.

Того ж дня дрон атакував залізничну інфраструктурі на Миколаївщині. Через атаку було пошкоджено тепловоз.

8 березня російський дрон влучив у потяг "Київ-Суми", в якому перебувало близько 200 пасажирів. Атака сталася на території Сумської області, коли потяг прямував до кінцевої станції. Інформації про травмованих не надходило.

Крім того, 4 березня «Шахед» влетів у пасажирський потяг у Миколаєві. В “УЗ” повідомили, що їхня моніторингова група вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Втім, було поранено оглядача поїздів.