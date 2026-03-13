- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 329
- Час на прочитання
- 2 хв
"УЗ" скасувала низку приміських поїздів у кількох областях: список рейсів
«Укрзалізниця» попередила пасажирів про зміни у русі електричок у кількох областях.
Через вплив бойових дій у кількох регіонах України запровадили зміни у русі приміських потягів. Деякі рейси скасували взагалі.
Про це стало відомо з інформації на офіційному каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».
Харківська область
Через вплив бойових дій протягом 13 березня на Харківщині тимчасово не курсуватиме низка потягів.
Скасовано рейси:
№6903 Люботин — Огульці
альтернатива: №6305 Харків-Пасажирський — Огульці.
№6904 Огульці — Харків-Пасажирський
альтернатива:
№7012 Полтава-Південна — Суми
№6318 Мерчик — Харків-Пасажирський
№6159 Харків-Пасажирський — Мерчик
альтернатива: 6319 Харків-Пасажирський — Мерчик.
№6224 Мерчик — Люботин
альтернатива: №6322 Мерчик — Харків-Пасажирський.
№6212 Люботин — Огульці
альтернатива: поїзд №6321 Нова Баварія — Огульці.
№6914 Огульці — Харків-Пасажирський
альтернатива:
№6330 Огульці — Люботин,
№6322 Мерчик — Харків-Пасажирський.
Миколаївська область
З безпекових міркувань упродовж 14-17 березня тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів.
Деталі по датах і рейсах:
14– 16 березня
№6322 Миколаїв-Вантажний — Біла Криниця.
15 –17 березня
№6321 Біла Криниця — Миколаїв-Вантажний.
15 — 16 березня
№6324 Миколаїв-Вантажний — Апостолове.
16 — 17 березня
№6323 Апостолове — Миколаїв-Вантажний.
Альтернатива — автобусне сполучення:
на ділянці Снігурівка-Миколаїв щогодини від 06:30 до 16:30;
на ділянці Миколаїв — Снігурівка щогодини від 07:30 до 19:30.
Дніпропетровська область
Інформуємо про актуальні зміни у русі приміських поїздів на Дніпропетровщині. Що важливо знати
Від 13 березня не курсуватимуть поїзди:
№6538 Кривий Ріг-Головний — Верхівцеве;
№6415 Верхівцеве — Кривий Ріг-Головний.
Крім того, вийдуть на маршрут два нові рейси, що з’єднають Дніпро та Кривий Ріг.
Від 14 березня розпочинає курсувати:
№6537 Дніпро-Головний — Кривий Ріг-Головний, відправлення о 15:12, прибуття о 19:20.
Від 15 березня:
№6032 Кривий Ріг-Головний — Дніпро-Головний, відправлення об 11:55, прибуття о 15:55.
Від 14 березня низка приміських поїздів курсуватиме за новим розкладом:
№6489 Кривий Ріг-Головний — Тимкове, відправлення о 19:53, прибуття о 21:14;
№6490 Тимкове — Кривий Ріг-Головний, відправлення о о 21:34, прибуття о 22:58.
Атаки на залізницю - останні новини
Напередодні росіяни вдарили по залізничній станції у Сумській області. Минулося без потерпілих, але внаслідок вибуху було пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю самого вокзалу.
Того ж дня дрон атакував залізничну інфраструктурі на Миколаївщині. Через атаку було пошкоджено тепловоз.
8 березня російський дрон влучив у потяг "Київ-Суми", в якому перебувало близько 200 пасажирів. Атака сталася на території Сумської області, коли потяг прямував до кінцевої станції. Інформації про травмованих не надходило.
Крім того, 4 березня «Шахед» влетів у пасажирський потяг у Миколаєві. В “УЗ” повідомили, що їхня моніторингова група вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Втім, було поранено оглядача поїздів.