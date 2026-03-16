"УЗ" скорочує маршрути та скасовує електрички: які рейси не курсуватимуть

Зміни в русі поїздів

Відбулися зміни в русі приміських поїздів на Дніпропетровщині та в Запорізькій області. Через регулярні російські обстріли залізничники змушені переглянути графік і тимчасово скасувати частину рейсів, а також скоротити маршрути окремих поїздів.

«Укрзалізниця» повідомила про це 16 березня.

У компанії пояснили, що рішення пов’язане з необхідністю зосередити рухомий склад на ключових та безпечніших напрямках.

Від 17 березня пасажирам радять планувати поїздки без таких рейсів:

№6479 Мирова — Марганець;

№6492/6491 Марганець — Запоріжжя-1;

№6494/6493 Запоріжжя-1 — Марганець;

№6076 Марганець — Запоріжжя-2;

№6075 Запоріжжя-2 — Марганець;

№6498/6497 Марганець — Запоріжжя-1;

№6451/6452, №6455/6456 Кривий Ріг-Головний — Інгулець;

№6453/6454, №6457/6458 Інгулець — Кривий Ріг-Головний;

№6537 Дніпро-Головний — Кривий Ріг-Головний;

№6412 Кривий Ріг-Головний — Апостолове;

№6413 Апостолове — Кривий Ріг-Головний;

№6471, №6473 Нікополь — Кривий Ріг;

№6472, №6474 Кривий Ріг — Нікополь.

Від 18 березня не курсуватиме поїзд №6032 Кривий Ріг-Головний — Дніпро-Головний.

Зміни маршрутів окремих поїздів

Від 17 березня частину рейсів скорочують до станції Лошкарівка:

№6405 Дніпро-Лоцманська — Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська — Апостолове);

№6408 Лошкарівка — Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове — Дніпро-Лоцманська);

№6409 Дніпро-Лоцманська — Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська — Апостолове).

Також змінюється маршрут поїздів до/з Кривого Рогу:

№6485 курсуватиме Кривий Ріг-Головний — Тимкове (замість Нікополь — Тимкове);

№6476 курсуватиме Тимкове — Кривий Ріг-Головний (замість Тимкове — Нікополь).

А від 18 березня змінюється маршрут поїзда №6402 Лошкарівка — Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове — Дніпро-Лоцманська).

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів заздалегідь перевіряти розклад і враховувати зміни під час планування поїздок. Через безпекову ситуацію графік руху приміських поїздів може коригуватися і надалі.

