ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

"УЗ" скорочує маршрути та скасовує електрички: які рейси не курсуватимуть

Від 17 березня «Укрзалізниця» скасовує та змінює маршрути низки приміських поїздів у Дніпропетровській і Запорізькій областях через безпекову ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зміни в русі поїздів / Фото ілюстративне / © Associated Press

Відбулися зміни в русі приміських поїздів на Дніпропетровщині та в Запорізькій області. Через регулярні російські обстріли залізничники змушені переглянути графік і тимчасово скасувати частину рейсів, а також скоротити маршрути окремих поїздів.

«Укрзалізниця» повідомила про це 16 березня.

У компанії пояснили, що рішення пов’язане з необхідністю зосередити рухомий склад на ключових та безпечніших напрямках.

Від 17 березня пасажирам радять планувати поїздки без таких рейсів:

  • №6479 Мирова — Марганець;

  • №6492/6491 Марганець — Запоріжжя-1;

  • №6494/6493 Запоріжжя-1 — Марганець;

  • №6076 Марганець — Запоріжжя-2;

  • №6075 Запоріжжя-2 — Марганець;

  • №6498/6497 Марганець — Запоріжжя-1;

  • №6451/6452, №6455/6456 Кривий Ріг-Головний — Інгулець;

  • №6453/6454, №6457/6458 Інгулець — Кривий Ріг-Головний;

  • №6537 Дніпро-Головний — Кривий Ріг-Головний;

  • №6412 Кривий Ріг-Головний — Апостолове;

  • №6413 Апостолове — Кривий Ріг-Головний;

  • №6471, №6473 Нікополь — Кривий Ріг;

  • №6472, №6474 Кривий Ріг — Нікополь.

Від 18 березня не курсуватиме поїзд №6032 Кривий Ріг-Головний — Дніпро-Головний.

Зміни маршрутів окремих поїздів

Від 17 березня частину рейсів скорочують до станції Лошкарівка:

  • №6405 Дніпро-Лоцманська — Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська — Апостолове);

  • №6408 Лошкарівка — Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове — Дніпро-Лоцманська);

  • №6409 Дніпро-Лоцманська — Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська — Апостолове).

Також змінюється маршрут поїздів до/з Кривого Рогу:

  • №6485 курсуватиме Кривий Ріг-Головний — Тимкове (замість Нікополь — Тимкове);

  • №6476 курсуватиме Тимкове — Кривий Ріг-Головний (замість Тимкове — Нікополь).

А від 18 березня змінюється маршрут поїзда №6402 Лошкарівка — Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове — Дніпро-Лоцманська).

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів заздалегідь перевіряти розклад і враховувати зміни під час планування поїздок. Через безпекову ситуацію графік руху приміських поїздів може коригуватися і надалі.

Нагадаємо, днями в залізничному сполученні Сумщини відбулися тимчасові зміни. «Укрзалізниця» змінила розклад руху поїздів через атаки РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie