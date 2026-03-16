"УЗ" скорочує маршрути та скасовує електрички: які рейси не курсуватимуть
Від 17 березня «Укрзалізниця» скасовує та змінює маршрути низки приміських поїздів у Дніпропетровській і Запорізькій областях через безпекову ситуацію.
Відбулися зміни в русі приміських поїздів на Дніпропетровщині та в Запорізькій області. Через регулярні російські обстріли залізничники змушені переглянути графік і тимчасово скасувати частину рейсів, а також скоротити маршрути окремих поїздів.
«Укрзалізниця» повідомила про це 16 березня.
У компанії пояснили, що рішення пов’язане з необхідністю зосередити рухомий склад на ключових та безпечніших напрямках.
Від 17 березня пасажирам радять планувати поїздки без таких рейсів:
№6479 Мирова — Марганець;
№6492/6491 Марганець — Запоріжжя-1;
№6494/6493 Запоріжжя-1 — Марганець;
№6076 Марганець — Запоріжжя-2;
№6075 Запоріжжя-2 — Марганець;
№6498/6497 Марганець — Запоріжжя-1;
№6451/6452, №6455/6456 Кривий Ріг-Головний — Інгулець;
№6453/6454, №6457/6458 Інгулець — Кривий Ріг-Головний;
№6537 Дніпро-Головний — Кривий Ріг-Головний;
№6412 Кривий Ріг-Головний — Апостолове;
№6413 Апостолове — Кривий Ріг-Головний;
№6471, №6473 Нікополь — Кривий Ріг;
№6472, №6474 Кривий Ріг — Нікополь.
Від 18 березня не курсуватиме поїзд №6032 Кривий Ріг-Головний — Дніпро-Головний.
Зміни маршрутів окремих поїздів
Від 17 березня частину рейсів скорочують до станції Лошкарівка:
№6405 Дніпро-Лоцманська — Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська — Апостолове);
№6408 Лошкарівка — Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове — Дніпро-Лоцманська);
№6409 Дніпро-Лоцманська — Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська — Апостолове).
Також змінюється маршрут поїздів до/з Кривого Рогу:
№6485 курсуватиме Кривий Ріг-Головний — Тимкове (замість Нікополь — Тимкове);
№6476 курсуватиме Тимкове — Кривий Ріг-Головний (замість Тимкове — Нікополь).
А від 18 березня змінюється маршрут поїзда №6402 Лошкарівка — Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове — Дніпро-Лоцманська).
В «Укрзалізниці» закликали пасажирів заздалегідь перевіряти розклад і враховувати зміни під час планування поїздок. Через безпекову ситуацію графік руху приміських поїздів може коригуватися і надалі.
Нагадаємо, днями в залізничному сполученні Сумщини відбулися тимчасові зміни. «Укрзалізниця» змінила розклад руху поїздів через атаки РФ.