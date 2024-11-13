УЗ тимчасово змінює маршрут поїзда на одному з напрямків: в чому причина

Через ремонт залізничної інфраструктури тому тимчасово змінюється маршрут поїзда №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський.

Про це передає пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд №139/140 Київ – Кам‘янець-Подільський від 26 листопада до 8 грудня прямуватиме маршрутом Київ – Хмельницький.

25 листопада цей потяг прямуватиме до станції Гречани – відправлятиметься з Києва о 23:32 і прибуватиме на станцію Гречани о 05:47.

А період 26 листопада – 7 грудня цей потяг відправлятиметься з Києва о 23:32 і прибуватиме до Хмельницького о 6:04. Назад Хмельницького з 27 листопада по 8 грудня він відправлятиметься о 22:45 і прибуватиме до Києва о 5:20.

Також призначено додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець. Він відправлятиметься з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. В зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:52 та прибуватиме до столиці о 18:10.

Крім того, "Укрзалізниця" додала рейс поїзда №191/192 Київ – Львів. Поїзд відправлятиметься з Києва 1 та 8 грудня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 14:59. В зворотному напрямку, зі Львова, він відправлятиметься в ті ж дати о 14:14 та прибуватиме до столиці о 21:33.

Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та в касах залізничних вокзалів.

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