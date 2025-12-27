"УЗ" заявила про серйозні збої після атаки на одній зі станцій: пасажирів попередили про зміни

Укрзалізниця. / © Getty Images

“Укрзалізниця” внесла зміни у низку приміських рейсів на Фастівській дільниці Київської області. Деякі рейси курсувати не будуть, а деякі потяги далекого сполучення проходитимуть Фастів без зупинки.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Після останнього обстрілу роботу Фастівського залізничного вузла було суттєво ускладнено. Через пошкодження деяких пристроїв диспетчерське управління рухом поїздів відбувається в ручному режимі та з обмеженням швидкості руху. Такий режим роботи призводить до накопичення поїздів та затримок до двох годин, а інколи й більше.

“З урахуванням безпекових факторів та для недопущення аварійних ситуацій залізничники проводять відновлювальні роботи”, - йдеться у повідомленні.

Наразі поїзди далекого сполучення прямують резервними ходами. Саме тому поки квитки на деякі рейси до Фастова не продаються. Крім того, від 13 січня деякі потяги не будуть зупинятися на станції.

Від 27 грудня “УЗ” запровадила обмеження в русі приміських потягів. Тимчасово не курсуватиме п’ять найменш населених денних рейсів. Водночас рух у напрямку столиці, Козятина, Житомира, Боярки, Вишневого, Білої Церкви, Миронівки, Тарасівки, Славутича, Чернігова та інших буде збережено. Столичні рейси прямуватимуть у складі восьми, а деякі - десяти вагонів, аби перевезти більше пасажирів.

Зміни рейсів по станції у Фастові. / © Укрзалізниця

Як повідомлялося, РФ намагається перерізати залізничне сполучення з Польщею. Росіяни розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення логістичної гілки «Київ–Ковель». Під ударом — поїзди, депо та мости, а керування дронами, ймовірно, здійснюється з території Білорусі.

