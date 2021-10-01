УЗ зекономила 4 млрд на електроенергії і направить їх на "Велике будівництво"

УЗ зекономила 4 млрд на електроенергії і направить їх на "Велике будівництво"

Ціна на електрику стала меншою.

Кошти, зекономлені Укрзалізницею завдяки закупівлям електроенергії напряму у виробника за спрощеною процедурою, будуть направлені на інфраструктурні проєкти в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що нещодавно УЗ закупила електроенергію за середньозваженою ціною 1105 грн за мВт/год. У порівнянні з вереснем цього року, ціна впала майже вдвічі, що стало можливим завдяки постанові уряду, яка дозволила Енергоатому та іншим суб’єктам Державної генерації продавати електроенергію Укрзалізниці за спеціальною спрощеною процедурою.

"Завдяки цим рішенням Укрзалізниця зекономить щонайменше 4 млрд грн на електроенергії. Це ті кошти, які можна буде спрямувати на інфраструктурні проєкти, оновлення залізничних колій, станцій, вагонів та локомотивів", - розповів очільник Мінінфраструктури.

За його словами, вмежахх "Великого будівництва" вже стартувала електрифікація колій: роботи тривають на 11 км на дільниці Київ – Васильків-1, 30 км на дільниці Черкаси – Т.Шевченка та на другій головній колії на дільниці Чорноморська — Берегова протяжністю 6,9 км.

"Завдяки зекономленим коштам на закупівлях електроенергії наступного року кількість електрифікованих колій має зрости в рази", - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, раніше у присутності Президента Володимира Зеленського Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця уклали меморандум із швейцарською компанією Stadler. В рамках угоди планується залучити до 500 мільйонів євро на розвиток сектору залізничного транспорту в Україні.

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