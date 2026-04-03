УЗ змінює маршрут поїздів на одному з напрямків — у чому причина
Маршрут слідування двох поїздів замінено на резервний.
Поблизу Коломака тривають відновлювальні роботи, тому змінено маршрут слідування двох поїздів на резервний.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Зокрема, №94 Холм — Харків та №8 Одеса — Харків вирушать через Полтаву-Київську — Полтаву-Південну — Берестин — Мерефу (оминаючи Люботин).
Очікувана затримка складе до 2 годин.
Пасажири поїзда №21/22 Харків — Львів, подорож якого вчора перервала вантажівка на переїзді, вже розміщені у резервних вагонах і наразі проїжджають Миргород.
Раніше повідомлялося, що вантажний автомобіль зіштовхнувся з поїздом поблизу станції Коломак на Харківщині. Інцидент стався у селі Шелестове Богодухівського району поблизу залізничної станції «Коломак» на переїзді.