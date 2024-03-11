Узаконюють принцип "війна для бідних": Жорін "розніс" новий план бронювання від мобілізації

Військовий попередив, що через затягування ухвалення закону про мобілізацію на фронті може статися катастрофічна ситуація.

Ідея про бронювання всіх працівників із зарплатою від 35 тисяч гривень є дуже поганою і фактично узаконить вислів "війна для бідних".

Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроєкт таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень", – зазначив він.

За словами Жоріна, нардепи, замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки – вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних".

"Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті. Через різні й***уті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", – попередив військовий.

Бронювання від мобілізації: останні новини

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією.

Народний депутат народний депутат Федір Веніславський сказав, що у новому законопроєкті про мобілізацію передбачається бронювання або відстрочки не лише для держслужбовців, а й для низки інших професій, критично важливих для функціонування держави.

Сьогодні, 11 березня, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що бронювання від мобілізації можуть отримати всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень.

ТСН.ua розбирався, що думають про таку ініціативу в оборонному комітеті ВРУ і чи дійсно в Україні бронювання від мобілізації буде за гроші.