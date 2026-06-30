Уже у військовій частині: ТЦК прокоментував мобілізацію батька-одинака, чия дитина залишилася у садочку

Де зараз батько-одинак, чия дитина лишилася сама в садочку : відповідь ТЦК / © ТСН.ua

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Батько-одинак ​​із Кривого Рогу, який самостійно виховував п’ятирічну доньку, вже пройшов ВЛК та відправлений до військової частини.

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК, коментуючи гучний скандал.

У ТЦК стверджують, що цей чоловік нібито не оформив вчасно відстрочку. Тому йому було надіслано повістку. Але він не з’явився до військкомату.

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«Проте вже після отримання повістки, а саме 19 червня 2026 року, через Центр надання адміністративних послуг він надіслав до ТЦК та СП заяву на відстрочку. До заяви він приклав рішення… суду міста Кривого Рогу від 03 липня 2025 року, згідно з яким судом було ухвалено рішення про розірвання його шлюбу і визначено місце проживання малолітньої доньки разом з її батьком та встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні. Питання, чому громадянин не надав рішення суду від 3 липня 2025 року аж до 19 червня 2026 року — залишається відкритим», — зазначили у ТЦК.

У військкоматі визнали, що таке рішення суду дійсно дає підстави на відстрочку. Проте зауважили, що після перевірки рішення суду через ЦНАП абзац «встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні» був відсутній.

«Рішенням Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03 липня 2025 року за справою № 212/5012/24, вирішено: „Розірвати шлюб; після розірвання шлюбу прізвище залишити таким же…“, а факт „перебування неповнолітньої дитини на утриманні“ в рішенні відсутній. Отже, враховуючи розбіжності, комісія ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки», — зазначили у військкоматі.

ТЦК пояснює, що факт того, що шлюб між чоловіком та дружиною було розірвано, не встановлює того факту, що військовозобов’язаний виховує спільну з колишньою дружиною неповнолітню дитину самостійно.

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Відповідно, працівники ТЦК затримали чоловіка. На ВЛК він був визнаним придатним до військової служби, мобілізований та направлений до військової частини.

Нагадаємо, що у Кривому Розі мобілізували 34-річного батька-одинака, який самостійно виховував п’ятирічну доньку. Оскільки інших родичів родина не має, дівчинку змушена була забрати з дитсадка до себе додому завідувачка закладу.

Директорка садочка у Кривому Розі розповіла ТСН.ua, як тепер складається доля 5-річної дитини, батька якої мобілізували.

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