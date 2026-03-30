Уже вшосте за день: всю Україну знову охопила повітряна тривога

Повітряна тривога 30 березня

Увечері 30 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

За інформацією Повітряних сил, о 22:02 швидкісна ціль зафіксована на Житомирщині. Як додали моніторингові канали, на Житомирщині пролунали вибухи.

Нагадаємо, це вже вшосте за 30 березня в Україні оголошують тривогу через Міг. Раніше оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К — о 01:46, 04:52, 12:55, 14:04 та 17:30.