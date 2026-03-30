ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1043
Час на прочитання
1 хв

Уже вшосте за день: всю Україну знову охопила повітряна тривога

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу ракетного удару.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 30 березня

Повітряна тривога 30 березня

Увечері 30 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

За інформацією Повітряних сил, о 22:02 швидкісна ціль зафіксована на Житомирщині. Як додали моніторингові канали, на Житомирщині пролунали вибухи.

Нагадаємо, це вже вшосте за 30 березня в Україні оголошують тривогу через Міг. Раніше оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К — о 01:46, 04:52, 12:55, 14:04 та 17:30.

Дата публікації
Кількість переглядів
1043
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie