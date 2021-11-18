Уже не тільки в Карпатах: в яких регіонах пішов сніг

Уже не тільки в Карпатах: в яких регіонах пішов сніг

У двох областях на північному сході України з неба почало сипати мокрим снігом.

У четвер, 18 листопада, у Чернігівській та Сумській областях із захмареного неба посипався мокрий сніг.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптикиня Наталія Діденко.

“На Чернігівщині та Сумщині зараз місцями йде мокрий сніг!” - написала вона, опублікувавши карту поточної погоди.

Рожевим кольором на цій карті позначено території, на яких уже сніжить.

Фото: Facebook / Наталка Діденко

Нагадаємо, ще 3 листопада одну з найвищих вершин Українських Карпат гору Піп-Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, вкрило снігом. Також на вершині зафіксували мінусову температуру.

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