Уже в 29 країнах і в Росії виявили новий небезпечний штам коронавірусу: чи є він в Україні

В Україні нового штаму коронавірусу ХВВ.1.5, який вже зафіксували в 29 країнах, станом на початок січня не виявлено.

Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя-головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За даними МОЗ, ситуація з перебігом коронавірусу наразі контрольована.

Головним варіантом вберегтись від важкого перебігу захворювання на COVID-19 та потенційно нові підваріанти є вакцинація. Усім, хто мають можливість, радять зробити щеплення якомога швидше, адже XBB.1.5 є більш серйозним, аніж інші циркулюючі підваріанти.

"Якщо ви перебуваєте у безпечних умовах і маєте можливість звернутися до сімейного лікаря — не зволікайте і зробить необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac", - сказав Ігор Кузін.

Він уточнив, що від початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту.

До слова, у РФ зареєстрували перший випадок захворювання на підваріант штаму "Омікрон" XBB.1.5, який отримав назву "Кракен". 12 січня стало відомо, що першого хворого росіянина на "Кракен" виявили у Пензенській області РФ.

Що відомо про новий штам коронавірусу ХВВ.1.5

Ситуація у світі навколо COVID-19 залишається нестабільною. Зʼявляються нові види і підвиди хвороби. Останнім часом епідеміологи б'ють на сполох через розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у США в жовтні 2022 року.

За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, "Кракен" вже посідає друге місце після оригінального підтипу "Омікрон", або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.

Тим часом у Китаї сплеск нових випадків COVID, похоронні бюро вже не справляються з кількістю смертей. Одне з відділень настільки переповнене, що запровадило обмеження на 5-10 хвилин для сімей, щоб оплакувати своїх померлих родичів.

Утім, попри поширення нового штаму коронавірусу, у Китаї відхилили пропозиції США щодо вакцин від COVID-19. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що китайських вакцин та медичних препаратів "загалом достатньо".

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