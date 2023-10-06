Узимку Росія намагатиметься знищити українську енергосистему — Зеленський

На засіданні Ставки президенту доповідали військові та посадовці, які відповідають за захист енергетики.

У п’ятницю, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, одним із головних питання якого був захист об’єктів енергетики від російських ударів узимку.

Про це він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

“Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист”, - наголосив президент.

Зеленський заявив, що українська влада повністю усвідомлює таку небезпеку, тому на сьогоднішньому засіданні Ставки доповідали військові та всі посадовці, які “відповідають за захист нашої енергетики й за нашу тактику проходження зими”.

Зокрема, з цього приводу доповіли очільник уряду, міністри, керівники енергокомпаній, представники сфери звʼязку, голови обласних адміністрацій.

“Виграти цю зиму, пройти всі складнощі й дати захист нашим людям – це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи. Наступного тижня зафіксуємо поточний стан підготовки до зими в регіонах”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що перед початком опалювального сезону відбувається посилення української ППО та співпраця з партнерами заради стійкості української енергетики, додавши, що цей тиждень вже нас значно посилив. Зокрема, він підтвердив передавання Німеччиною ще однієї батареї Patriot та нагадав про обіцяні урядом Іспанії додаткові системи ППО Hawk.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати більше систем ППО, оскільки взимку очікується "багато атак" з боку РФ як дронами, так і ракетами.

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