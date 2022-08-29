Узимку в оселях українців буде холодніше: голова “Нафтогазу” порадив запасатися ковдрами

Під час наступного опалювального сезону підприємства ТКЕ підтримуватимуть температуру в квартирах на рівні 17-18 градусів тепла.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, температура в опалюваних квартирах буде нижчою від норми на 4 градуси.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

За його словами температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17–18°C, тож порадив українцям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10°С і нижче.

Вітренко також зазначив, що цього року опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше. При цьому поточні розрахунки можуть змінитися у гірший бік, якщо Росія націлиться на газову інфраструктуру України, електростанції чи об'єкти з видобутку газу.

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Голова "Нафтогазу" додав, що Україна потребує коштів на імпорт 4 мільярдів кубометрів газу.

"Без [західної] фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми", — сказав Вітренко.

Нагадаємо, ціна газу для побутових споживачів України протягом опалювального сезону не зміниться і становитиме 7,96 гривень за кубометр.

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