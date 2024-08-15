В 10-кілометровій зоні від фронту залишається близько півтори тисячі діте - влада

В 10-кілометровій зоні від фронту залишається близько півтори тисячі дітей — менше ніж за тиждень ми змогли евакуювати 2,5 тисячі.

Про це у Телеграмі повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

За межами Донеччини працюють транзитні хаби, які допомагають евакуйованим комфортно перенести виїзд з рідного дому.

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Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив підготувати гуманітарний план для території проведення операції в Курській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН вдалося потрапити НА КУРЩИНУ! КАДРИ ВРАЖАЮТЬ! ТАКОГО ще НЕ БАЧИВ НІХТО - АКВАФРЕШ ВЖЕ НА ЗЕМЛІ

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