В 110-й бригаді за побори з солдатів командир накупив елітного житла, ділянку в Буковелі та мерседес

ДБР передало до АРМА майже 7 млн грн, вилучених під час розслідування.

Державне бюро розслідувань передало до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) понад 6,73 млн грн, вилучених у рамках розслідування поборів з військових в 110-й окремій механізованій бригаді.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Крім того, суд наклав арешт на майно заступника командира бригади, яке той придбав після початку повномасштабного вторгнення. Серед арештованих активів — елітні квартири в Одесі та Хмельницькому, земельні ділянки неподалік курорту "Буковель", автомобіль Mercedes-Benz і банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 млн грн.

"Призначена експертиза для встановлення реальної вартості арештованого майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступникові командира 110-ї бригади оголошено підозру.

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