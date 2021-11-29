В 15 років важила 9 кг: у Кривому Розі судитимуть жінку, яка морила голодом доньку з інвалідністю

В 15 років важила 9 кг: у Кривому Розі судитимуть жінку, яка морила голодом доньку з інвалідністю

Справу передали до суду.

У Кривому Розі судитимуть матір 15-річної дівчини, яку мордувала свою доньку голодом. Вона на свій вік важила усього 9 кг.

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Про це повідомляють "Надзвичайні новини".

У лютому цього року у Кривому Розі в одній із квартир знайшли 15-річну дівчинку з інвалідністю, яка важила 9 кг. Вона не ходила і весь час перебувала у ліжку, з прогнилим від вологи матрацом.

Від народження у дитини синдром Дауна та дитячий церебральний параліч важкої форми. Впродовж багатьох років дівчинка жила у повній антисанітарії, недоїдала, не мала простих речей. Весь час вона проводила у ліжку.

Мати за дитиною недоглядала належним чином і не співпрацювала з соціальними службами.

Дівчинку через суд забрали з родини.

Наразі досудове розслідування у цій справі завершено і призначено підготовче засідання підтвердили у апараті Інгулецького суду. Слухання має відбутися 9 грудня.

Нагадаємо, що у Кривому Розі відбулося судове засідання на якому вирішувалася доля 15-річної дівчинки з інвалідністю. Дівчинку забрали від матері, бо дитина мешкала у жахливих умовах.