"В 50 разів більше, ніж до ЦНАПів": у Міноборони розповіли, скільки осіб уже увірвалось в "Резерв+"

У Міноборони України підкреслили, що відвідуваність громадян у застосунку у 50 разів більше, ніж до ЦНАПів.

Станом на 18:00 18 травня у застосунку "Резерв+" оновили свої дані 137 тис. громадян України.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону у суботу, 18 травня.

"Станом на зараз... 137 тисяч громадян оновили свої дані онлайн. І загалом у застосунку ми бачимо 287 тисяч успішних авторизацій. Це в 50 раз більше, ніж візитів до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП - ред.)", - відповіла вона.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Через велике навантаження сервери деякий час не працювали.

У Міноборони заспокоїли, що повісток в мобільний застосунок та на електронну пошту надсилати не будуть.

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