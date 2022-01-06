В аеропортах Харкова та Дніпра затримуються авіарейси: що сталося

У Харкові через сильний туман не зміг приземлитися літак з Шарм-ель-Шейху.
В аеропортах Харкова та Дніпра затримується низка авіарейсів.
Причиною затримки є погана погода, зокрема туман.
Так, у Харкові наразі затримуються рейси з Києва та Львова, а у Дніпрі – з Києва.
Про це свідчать дані онлайн-табло, які розміщені на офіційних сайтів аеропортів.
Крім того, у Харкові через сильний туман не зміг приземлитися літак з Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
Він мав прибути о 9.50. Лайнер полетів у бік Києва. Те ж саме відбулося з літаком із Мілану.
Коли аеропорти запрацють у звичному режимі - поки що не повідомляється.
Нагадаємо, раніше синоптикиня розповіла, скільки ще триватиме "зимова весна" в Україні.
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