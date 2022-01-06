В аеропортах Харкова та Дніпра затримуються авіарейси: що сталося

В аеропортах Харкова та Дніпра затримуються авіарейси: що сталося

У Харкові через сильний туман не зміг приземлитися літак з Шарм-ель-Шейху.

В аеропортах Харкова та Дніпра затримується низка авіарейсів.

Причиною затримки є погана погода, зокрема туман.

Так, у Харкові наразі затримуються рейси з Києва та Львова, а у Дніпрі – з Києва.

Про це свідчать дані онлайн-табло, які розміщені на офіційних сайтів аеропортів.

Крім того, у Харкові через сильний туман не зміг приземлитися літак з Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Він мав прибути о 9.50. Лайнер полетів у бік Києва. Те ж саме відбулося з літаком із Мілану.

Коли аеропорти запрацють у звичному режимі - поки що не повідомляється.

Нагадаємо, раніше синоптикиня розповіла, скільки ще триватиме "зимова весна" в Україні.

Читайте також:

Ці п’ять корисних звичок в 2022 допоможуть продовжити життя на понад 10 років

Голова МОЗ попередив українців про підготовку до чергової хвилі COVID-19

Мертві діти лежали з іграшками на дивані: подробиці моторошної загибелі родини з п’яти осіб в Одеській області