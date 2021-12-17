В аеропорту Херсона за програмою Зеленського у рекордні терміни збудували нову злітну смугу

В аеропорту Херсона за програмою Зеленського у рекордні терміни збудували нову злітну смугу

У міжнародному аеропорту "Херсон" уже добігає кінця реконструкція злітно-посадкової смуги, яка почалася там у вересні.

В межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" смугу подовжено до 2600 метрів та розширено до 60 метрів.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"Разом із новою злітно-посадковою смугою аеропорт "Херсон" отримає можливість приймати літаки Boeing 737 – 800, 900, Airbus 321, що дозволить збільшити пасажиропотік", - йдеться у повідомленні.

Під час реконструкції фахівці замінили старе зношене асфальтобетонне покриття, посилили основу та влаштували прошарок із композитного синтетичного матеріалу для запобігання тріщин.

Для реалізації цього проєкту підрядник розробив спеціальний склад асфальтобетону, який забезпечить новому покриттю підвищену стійкість до деформацій.

"Нині на летовищі проводяться роботи із влаштування покриття на смугах знепилення, а також розпочато нанесення розмітки", - зазначають в обласній адміністрації.

На об’єкті залучено 120 працівників та 100 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво".