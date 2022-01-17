В аеропорту Одеси прикордонники затримали терористку, яку розшукував Інтерпол

За участь у терористичній групі затримали 32-річну громадянку Таджикистану.
Українські прикордонники затримали в аеропорту Одеси жінку, яка перебувала у міжнародному розшуку за участь у терористичній група.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Учора на Одеському летовищі прикордонники виявили жінку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Під час здійснення прикордонного контролю інспекторка зафіксувала спрацювання бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол щодо 32-річної громадянки Таджикистану. Жінку одразу ж затримали", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники підкреслюють, за цим фактом вони повідомили Укрбюро Інтерполу, що у м. Києві, а затриману передали співробітникам Національної поліції.
Нагадаємо, з'явилося відео штовханини в "Жулянах", де Порошенку намагалися вручити підозру. Як видно нв відео, у момент, коли Порошенко спілкувався із працівницею Держприкордонслужби, позаду нього відбувалася штовханина, а слідчий ДБР намагався оголосити йому повістку до суду.
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