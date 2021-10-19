В аеропорту Одеси затримали пасажира із повною валізкою срібних прикрас: фото та відео

В аеропорту Одеси затримали пасажира із повною валізкою срібних прикрас: фото та відео

Українець зізнався, що купив коштовності в Індії за мізерною ціною.

У міжнародному аеропорту “Одеса” прикордонники затримали українця, який прилетів рейсом із Дубая, виявивши в його багажі срібні прикраси загальною вартістю понад 7 тисяч доларів.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомили у пресслужбі ДПСУ, опублікувавши відповідні фото та відео.

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Для проходження контролю пасажир обрав зелений коридор, щоб уникнути митних платежів. Але під час перевірки його багажу виявилося, що валізи українця вщерть набиті срібними прикрасами: каблучками, сережками, браслетами та підвісками.

“Усі вироби зі срібла 925 проби зі вставками з каміння різних видів та розмірів. Загальна вага прикрас перевищила 10 кг, а це близько 90 комплектів ювелірних виробів. Окрім того, громадянин повідомив, що усі коштовності він придбав в Індії за мізерну ціну”, - йдеться у повідомленні пресслужби.

Прикраси, орієнтовна вартість яких за цінами онлайн-магазинів перевищує 7 тисяч доларів США, у пасажира вилучили. З приводу спроби незаконного ввезення в Україну ювелірних виробів тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Одеській області митники не пропустили через кордон нумізматичну колекцію, яку іноземець намагався вивезти із України.

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