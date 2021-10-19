В аеропорту Одеси затримали пасажира із повною валізкою срібних прикрас: фото та відео

Українець зізнався, що купив коштовності в Індії за мізерною ціною.
У міжнародному аеропорту “Одеса” прикордонники затримали українця, який прилетів рейсом із Дубая, виявивши в його багажі срібні прикраси загальною вартістю понад 7 тисяч доларів.
Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомили у пресслужбі ДПСУ, опублікувавши відповідні фото та відео.
Для проходження контролю пасажир обрав зелений коридор, щоб уникнути митних платежів. Але під час перевірки його багажу виявилося, що валізи українця вщерть набиті срібними прикрасами: каблучками, сережками, браслетами та підвісками.
“Усі вироби зі срібла 925 проби зі вставками з каміння різних видів та розмірів. Загальна вага прикрас перевищила 10 кг, а це близько 90 комплектів ювелірних виробів. Окрім того, громадянин повідомив, що усі коштовності він придбав в Індії за мізерну ціну”, - йдеться у повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, раніше в Одеській області митники не пропустили через кордон нумізматичну колекцію, яку іноземець намагався вивезти із України.