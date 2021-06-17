В аеропорту Сімферополя через Boeing, який викотився за межі смуги, в небі застряг 21 літак

Зараз борт вже прибрали, а смугу розблокували.

В окупованому Сімферополі не міг приземлитися 21 літак через Boeing 767, який викотився за межі злітно-посадкової смуги. Йдеться про літак російської авіакомпанії "Ікар", який летів з Москви. На борту перебували 284 пасажири.

"Boeing після посадки в аеропорту Сімферополя в процесі рулювання частково викотився за межі злітно-посадкової смуги на сплановану частину льотного поля. Для забезпечення безпеки польотів, до звільнення злітно-посадкової смуги, рейси в аеропорту не приймаються і не відправляються", - поінформувало російське видання ТАСС з посиланням на пресслужбу аеропорту.

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Через інцидент затримався приліт 21 літака. Екіпажі 17 з них вирушили на запасні аеродроми. Наразі аеропорт відновив роботу в штатному режимі.

Зазначається, що Boeing обстежуватимуть фахівці.

Раніше у небі над Москвою помітили літак із димливим крилом.

А у російському Магадані під час зльоту приватний літак Ан-2 з 12 пасажирами і 2 членами екіпажу на борту не зміг набрати висоту, почав падати і вдарився об злітну смугу.

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