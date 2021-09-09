В Афганістані залишається 159 громадян України, вони просять про евакуацію - Кулеба

МЗС України працює над тим, щоб організувати чергові евакуаційні рейси.

На території захопленого "Талібаном" Афганістану залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому.

Про це під час брифінгу 9 вересня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"За наявною у нас інформацією, зараз на території Афганістану залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Ми працюємо через наші посольства у Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС України додав, що наразі здійснюється робота для організації чергових евакуаційних рейсів, проте українці, які перебувають в Афганістані, не належать до груп ризику.

"Хочу наголосити, що за нашою інформацією, ті громадяни України, які звернулися до нас з проханням бути евакуйованими, не належать до груп ризику, для безпеки яких на даний час існують реальні гострі загрози, тобто, це не журналісти, це не представники міжнародних організацій чи громадські активісти, колишні посадовці або члени їх сімей. Ми про всіх знаємо, хто ще хоче повернутися, нехай звертаються до наших посольств, будемо вносити у списки. Ми наразі працюватимемо над організацією власне логістичних можливостей такої евакуації", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, бойовики ісламістського угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. У зв’язку з цим США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян з Афганістану. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб, серед яких українці та іноземні громадяни.

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