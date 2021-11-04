В AFP описали, як недовіра до вакцин викликала смертоносний COVID-спалах в Україні

В AFP описали, як недовіра до вакцин викликала смертоносний COVID-спалах в Україні

Попри рекордну захворюваність і смертність, менше 20% населення України повністю вакциновані від коронавірусу.

Україна страждає від смертоносної хвилі пандемії COVID-19, викликаної недовірою до вакцин від коронавірусу.

Про це йдеться у матеріалі, оприлюдненому французькою інформаційною агенцією AFP.

Молода жінка плаче та втішає матір на лавці у дворі четвертої київської лікарні. "Тато помер сьогодні вранці", - каже вона крізь сльози.

"Подібні сцени зустрічаються дедалі частіше, оскільки Україна страждає від руйнівної хвилі COVID-19, викликаної недовірою до вакцин", - йдеться у матеріалі.

Ряди тіл у чорних поліетиленових пакетах у морзі лікарні свідчать про смертельний сплеск інфекцій. "П'ятеро наших пацієнтів померли від учорашнього дня", - розповіла виданню Тетяна Мостепан, директорка медзакладу, в якому 455 COVID-ліжок заповнені на 70%.

За її словами, серед госпіталізованих вакциновано "лише 3-4%". "Це недовіра до держави", - вказує 37-річна Мостепан і додає, що у 2020 році в лікарні використовували від 4 до 5 тонн кисню на день, а сьогодні - до 7 тонн на день.

"Цьому (коронавірусу) можна запобігти, то чому б не запобігти йому, замість того, щоб вислуховувати всяку нісенітницю?" - висловлюється лікарка.

В AFP зауважують, що Україна, одна з найбідніших країн Європи, постраждала від величезного зростання кількості випадків інфікування більш заразним різновидом коронавірусу "Дельта".

Країна з населенням близько 40 мільйонів людей повідомила про 720 нових випадків смерті від коронавірусу в середу, що є третім за величиною показником у світі після США та Росії.

Нові щоденні випадки захворювання досягли пандемічного рекорду (26 870 випадків) минулого тижня та перевищили 23 тисячі випадки у середу.

Українці мають доступ до трьох вакцин: AstraZeneca, Pfizer та CoronaVac китайського виробництва. В одному лише Києві є близько 180 центрів вакцинації, зокрема у торгових центрах та на головному вокзалі.

Але досі лише 7,6 мільйона людей (менше 20% населення) в Україні були повністю вакциновані, попри рішучий тиск уряду та обмеження щодо нещеплених.

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"Деякі українці навіть вважають за краще платити за підроблені довідки, а поліція порушила сотні справ щодо підроблених документів про вакцинацію", - вказують в інформагенції.

Багато хто звинувачує у широко поширеному скептицизмі щодо вакцинації дезінформацію з Мережі. Минулого тижня президент Володимир Зеленський закликав українців не звертати увагу на шум та пройти вакцинацію. "Вимкніть соціальні мережі та ввімкніть свій мозок", - заявив він.

Однак у столичній лікарні №4 будівельник Сергій Царик каже, що не планує робити щеплення навіть після того, як заразився коронавірусом та потребує лікування. "Я не довіряю цим вакцинам, вони були розроблені надто швидко", - каже 47-річний чоловік, сидячи на лікарняному ліжку.

А завідувачка лікувального відділення четвертої лікарні Галина Літовальцева вказує на відсутність "довіри до вакцин, до лікарів, до медицини". "Це ще більше ускладнює нашу роботу", - ділиться лікарка.

Тим часом Юлія Вакуленко, завідувачка одного з відділень реанімації, каже, що "лікарі тут не для того, щоб судити, вони лікують". У її вже заповненому відділенні нині готують додаткові ліжка, щоб упоратися з очікуваним напливом пацієнтів.

"Помірної форми більше немає. Усі пацієнти надходять у тяжкому стані", - додає лікарка, зазначаючи, що рівень смертності у її відділенні збільшився з 30% навесні до 48% у жовтні.

Старша медсестра четвертої лікарні Наталія Етніс каже, що треба зробити більше, щоб показати безпеку та ефективність вакцин, "зруйнувати міфи" навколо них.

"Нам потрібно надати більше інформації про вакцини", - переконує жінка і вказує, що хотіла б вакцинувати двох своїх дітей, "щоб вони не жили в постійному страху".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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