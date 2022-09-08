В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил - понад десяткок кораблів та катерів

На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16-ох крилатих ракет «Калібр».

Про це інформує оперативне командування "Південь"

"Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте силам оборони.Все буде Україна! Ми ще на крок ближче до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з чорноморських портів, які розблокували наприкінці літа, відправили вже майже два млн тонн аграрної продукції. Тим часом до “зернового коридору” хочуть увійти ще 64 судна.

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