В Алушті дівчата відірвалися під Сєрдючку і потрапили до лап ФСБ: їх змусили співати про Путіна

Окупанти затримали трьох дівчат за танці під пісню Сердючки та змусили записати відео з вибаченнями.

В аквапарку окупованої Алушти троє дівчат-аніматорок станцювали під пісню "Гуляночка" Вєрки Сердючки, за що їх затримали поліція з ФСБ та примусили співати хвалебну пісню про президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляють місцеві кримські пабліки.

Так, 8 серпня в алуштинському аквапарку зняли відео, як троє працівниць танцюють під пісню "Гуляночка", в якій лунають зокрема слова: "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так".

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Згодом дівчат затримали працівники окупаційної поліції та ФСБ Росії за начебто "дискредитацію збройних сил". Затриманих відвезли до відділку, де змусили записати відео з вибаченнями ще й виконати пісню "Володимир Путін – молодець", яка вихваляє російського диктатора.

На викладеному ролику видно, що дівчата не надто охоче та щиро вибачаються, кажуть про підтримку Путіна, "СВО" і з опущеним у підлогу поглядом докладають чималих зусиль, аби хоч якось заспівати пісню про очільника Кремля.

За повідомленням пабліків, суд оштрафував кожну з дівчат на 15 тис. руб. (близько 5700 грн).

В Алушті дівчата відірвалися під Сєрдючку і потрапили в лапи ФСБ

Нагадаємо, в окупованому Севастополі загарбники затримали місцеву жительку, яка в День Росії вигукувала гасло "Слава Україні!", а перехожі їй відповідали – "Героям слава!".

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