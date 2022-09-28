Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В анексованому Криму окупанти вже мобілізували близько 60 тисяч чоловіків

Дата публікації
Перегляди
827
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В анексованому Криму окупанти вже мобілізували близько 60 тисяч чоловіків

Фото: Associated Press

У Росії активно мобілізують чоловіків для участі у війні в Україні. 

В анексованому Криму окупанти вже мобілізували близько 60 тисяч чоловіків. Мобілізованих доправляють на полігони у селищах Перевальне, Козача Бухта, місті Севастополь.

Про це повідомила колишня омбудсменка Людмила Денісова з посиланням на дані Кримськотатарського ресурсного центру.

Під "призов" потрапляють колишні військові, які служили до 2014 року. Зокрема, відставників за віком. За її словами, до армії забирають навіть пересічних перехожих. 

"На вулицях населених пунктів стоять машини російської гвардії та вручають повістки усім зустрічним чоловікам", - повдомила Денісова.

Масово мобілзують на півострові кримських татар. Їх забирають з місць компактного проживання в Криму та доправляють до військкоматів.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму фіксують випадки, коли повістки видають людям з інвалідністю та онкохворим. Також масово мобілізують мешканців сіл, повістки виписують на блокпостах.

Читайте також:

Путінська мобілізація: мільйон росіян їдуть вмирати в Україну

Путінська мобілізація: мільйон росіян їдуть вмирати в Україну
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
827
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація