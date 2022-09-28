У Росії активно мобілізують чоловіків для участі у війні в Україні.

В анексованому Криму окупанти вже мобілізували близько 60 тисяч чоловіків. Мобілізованих доправляють на полігони у селищах Перевальне, Козача Бухта, місті Севастополь.

Про це повідомила колишня омбудсменка Людмила Денісова з посиланням на дані Кримськотатарського ресурсного центру.

Під "призов" потрапляють колишні військові, які служили до 2014 року. Зокрема, відставників за віком. За її словами, до армії забирають навіть пересічних перехожих.

"На вулицях населених пунктів стоять машини російської гвардії та вручають повістки усім зустрічним чоловікам", - повдомила Денісова.

Масово мобілзують на півострові кримських татар. Їх забирають з місць компактного проживання в Криму та доправляють до військкоматів.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму фіксують випадки, коли повістки видають людям з інвалідністю та онкохворим. Також масово мобілізують мешканців сіл, повістки виписують на блокпостах.

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