В анексованому Криму силовики затримали 19 кримських татар

Серед затриманих є жінки.

В анексованому Сімферополі під будівленю Кримського гарнізонного військового суду силовики затримали 19 кримських татар.

Про це повідомили у Facebook громадської огранізації "Кримська солідарність".

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Зазначається, що люди прийшли на засідання в апеляції на вирок фігурантів Червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір".

Серед затриманих є і як чоловіки, так і жінки. Список затриманих:

Каралієв Сейт-Осман Владерович;

Меметов Ділявер Ремзійович;

Алієв Ульвій Рустемович;

Умеров Аметхан Айдерович;

Сейдалієв Мустафа Айдерович;

Сейтумеров Абдулмеджит;

Якубов Ельдар Ескендерович;

Німетулаєв Ремзі Синаверович;

Мустафаєв Сейдамет Енверович;

Сеталиев Наріман Сейтвелиевич;

Аметов Расим Руштиевич;

Ібраїмов Куламет Енверович;

Зейнетдінова Зера Енверівна;

Бекірова Суваде Сейранівна;

Сейтумерова Пакізе Алішерівна;

Неметуллаева Зарема Джаппаровна;

Ібраїмова Зуляра Сеттарівна;

Якубова Сафіє Ельдарівна;

Люманова Ліля Мансуровна.

Правозахисники повідомляють, що до затриманих відмовилися допустити адвоката Назима Шейхмамбетова. Після відмови він звернувся зі скаргою до прокуратуру Криму.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня силовики затримали 21 людину під будівлею місцевого військового суду. Це переважно кримські татари, які прийшли на розгляд апеляції у справі організації "Хізб ут-Тахрір".

Новини Криму: російські силовики затримали 21 людину під будівлею місцевого військового суду

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