В анексованому Криму відреагували на Стратегію деокупації півострова

Документ ухвалив уряд України.

"Влада" анексованого Криму відреагувала на Стратегію деокупації Криму, яку затвердив український Кабінет міністрів.

Свою думку в телеграм-каналі висловив "керівник республіки" Сергій Аксьонов.

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"Цей дурний і безнадійний фарс націлений лише на відволікання уваги українського народу від насущних проблем і демонстрацію того, що Київ всіма силами нібито намагається повернути контроль над півостровом", - вважає він.

За словами Аксьонова, саме з цією метою Київ організував "Кримську платформу", а також інші "непотрібні заходи з області вигаданої реальності".

Як повідомлялося, український уряд 29 вересня затвердив Стратегію деокупації Криму. Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму.

Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення "Кримської платформи" - переговорного майданчика, метою якого є деокупація Криму. 23 серпня у Києві відбувся перший її саміт, у якому взяли участь 46 держав та міжнародних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію державою-окупантом.

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