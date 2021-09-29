В анексованому Криму відреагували на Стратегію деокупації півострова

Документ ухвалив уряд України.
"Влада" анексованого Криму відреагувала на Стратегію деокупації Криму, яку затвердив український Кабінет міністрів.
Свою думку в телеграм-каналі висловив "керівник республіки" Сергій Аксьонов.
"Цей дурний і безнадійний фарс націлений лише на відволікання уваги українського народу від насущних проблем і демонстрацію того, що Київ всіма силами нібито намагається повернути контроль над півостровом", - вважає він.
За словами Аксьонова, саме з цією метою Київ організував "Кримську платформу", а також інші "непотрібні заходи з області вигаданої реальності".
Як повідомлялося, український уряд 29 вересня затвердив Стратегію деокупації Криму. Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму.
Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення "Кримської платформи" - переговорного майданчика, метою якого є деокупація Криму. 23 серпня у Києві відбувся перший її саміт, у якому взяли участь 46 держав та міжнародних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію державою-окупантом.