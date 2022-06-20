В анексованому Криму заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі

В анексованому Криму заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі

В анексованому Криму заявили про те, що українські військові вдарили по захоплених Росією бурових платформах у Чорному морі, які ще називають "вишками Бойка".

Про це заявив ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов в Telegram.

За його словами, удар по "вишках Бойка" був завданий сьогодні вранці, 20 червня. Внаслідок чого було нібито поранено 3 осіб, ще 5 вдалося врятувати. Пошуки решти продовжуються. Патрульні катери та авіація Міноборони РФ намагаються проводити рятувальні роботи.

Про удар по бурових установках також повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі з боку росіян", — написав він.

Зазначимо, що офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від Міноборони України не було.

Нагадаємо, у березні 2014 року російські окупанти захопили бурові вишки, які після цього використали не тільки для видобутку газу в Чорному морі, а й для розвідки.

Зазначимо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що окупанти дегуманізують Україну, обстрілюючи захоплений ним ж Донецьк і звинувачуючи у цьому українську армію. Таким чином загарбники хочуть посилити мобілізацію і антиукраїнські настрої в суспільстві.

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