В анексованому Севастополі пролунали вибухи: окупаційна влада заявляє про "роботу ППО"

Вибух пролунав на Корабельній стороні міста.
Зранку 30 грудня в тимчасово анексованому Севастополі було чутно вибухи. Окупаційна влада пояснює їх "роботою ППО".
Про це повідомляють Телеграм-канали та російські ЗМП.
Зазначається, що вибух пролунав на Корабельній стороні міста. Мешканці міста стривожилися ранковими звуками. У Мережі опублікували відео.
Своєю чергою, "губернатор" Севастополя Михайло Розвожаєв стверджує, що у небі над містом відпрацювала система ППО. Мовляв, усі служби працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, вранці 29 грудня в місті Енгельс, де Росія розміщувала стратегічну авіацію для атак по Україні, пролунали вибухи. До слова, за останні три дні на авіабазі сталось вже два інциденти з вибухами.
Аналітики ISW наголошуюь, що вибухи на військових обʼєктах у тилових районах РФ показують неефективність її ППО, а також посилюють критику влади, що вона не спроможна захистити свою територію.
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