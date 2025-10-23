В "Армія+" з’явилася нова функція: що зміниться для військових

Армія+ / © АрміяInform

У застосунку «Армія+» запрацювавала нова функція. Тепер військовослужбовці можуть подавати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами України (ЗСУ) та Національною гвардією (НГУ).

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Цей механізм було розроблено спільно з Міністерством внутрішніх справ, що дозволяє здійснювати переведення між відомствами швидко та зручно. Цифровий шлях забезпечує прозорість усієї процедури.

Для подачі рапорту необхідно зайти в застосунок «Армія+», обрати розділ «Зміна місця служби» та вказати потрібний напрямок переведення (із ЗСУ в НГУ або навпаки).

Запуск цієї функції є черговим етапом кадрових реформ у Силах оборони, спрямованим на підвищення ефективності управління у війську та створення зручніших умов для військовослужбовців.

