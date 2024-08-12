У "Армія+" впроваджують електронні рапорти: чи будуть вони прирівняні до паперових

Електронний рапорт у мобільному застосунку "Армія+" прирівнюється до паперового і має таку саму юридичну силу.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко для УП.

Військовослужбовці тепер можуть подавати 11 видів рапортів через цей додаток, які згруповані за чотирма категоріями: "на відпустку", "на допомогу", "направлення" і "видача направлення".

Черногоренко пояснила, що цей крок дозволить уникнути проблем з паперовими рапортами, які могли зберігатися у стосах або взагалі губитися без пояснень причин. В "Армія+" командири зобов'язані надавати пояснення у разі відхилення рапорту, і ці коментарі зберігатимуться в електронному архіві, що дозволяє вищому військовому керівництву аналізувати ситуацію за запитом бійця.

Паперові рапорти залишаться в обігу, і командири зможуть обирати між електронними і паперовими формами, залежно від ситуації. Додаток також містить функцію "АрміяID", яка дозволяє військовослужбовцям підтверджувати свій статус, що забезпечує можливість отримання пільг, оформлення кредитів і купівлі квитків на транспорт. Міноборони планує подальше розширення функціоналу "Армія+" в майбутньому, щоб полегшити процеси для військових та підвищити ефективність роботи.

Нагадаємо, 8 серпня президент України Володимир Зеленський презентував новий застосунок "Армія+", який має на меті модернізацію української армії, зокрема шляхом зменшення паперової бюрократії. Додаток розпочне свою роботу з базових функцій, таких як електронні рапорти, і поступово впроваджуватиме нові можливості, зокрема Армія ID, опитування для оцінки забезпечення підрозділів, а також курси та навчальні програми. Мета "Армія+" – підвищення ефективності командирів і солдатів, звільнивши їх від марудної паперової роботи.

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