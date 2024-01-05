В Atlantic Council спрогнозували, як Україна може перемогти Путіна 2024 року

За прогнозом аналітиків, війна навряд чи вирішиться цього року.

Оскільки повномасштабне вторгнення Росії наближається до дворічного рубежу, для військового та політичного керівництва України життєво важливо належним чином засвоїти уроки 2022 та 2023 років.

Про це повідомляє Atlantic Council.

Як зазначають аналітики, найважливіший висновок, який можна зробити з останніх двох років бойових дій, це домінування оборонної війни над наступальними операціями. Це було продемонстровано знову і знову, починаючи з провалу початкового бліцкригу Росії в перший місяць війни.

"Другим ключовим уроком є важливість балансу між політичними цілями та військовими можливостями. Від лютого 2022 року політичні міркування змусили і Росію, і Україну розпочати злощасний наступ із недостатньою кількістю сил, що призвело до великих втрат", - вказано у повідомленні.

Попри те, що довгостроковою метою України залишається повне звільнення країни від російської окупації, поточні обставини не сприяють сміливим наступальним операціям. На міжнародному фронті зобов'язання США та ЄС щодо надання допомоги наштовхнулися на серйозні політичні перешкоди, тоді як спроби розширити виробництво військового обладнання та озброєння значно відстали від графіка. В Україні зростає занепокоєння через високу кількість втрат і потенційну нестачу робочої сили.

З огляду на це, військова стратегія України на 2024 рік має зосередитися на утриманні лінії фронту та забезпеченні постійного контролю над приблизно 82% території країни, яка залишається в руках України. Стратегічний перехід до активної оборони зіграє на нинішній силі України, водночас виграючи дорогоцінний час для перегрупування та переозброєння напередодні, ймовірно, більш сприятливих умов 2025 року.

Важливо те, що більш оборонна позиція дозволила б Україні використовувати нагальну потребу Москви у перемогах. Оскільки російська армія перебуває під величезним політичним тиском для просування, українські командири матимуть багато можливостей для стабільного знекровлення сил вторгнення Путіна, подібно до того, як вони зараз роблять в Авдіївці.

Ефективність будь-якої оборонної стратегії 2024 року значною мірою залежатиме від рівня підтримки з боку партнерів України. Що стосується поставок зброї, пріоритети включатимуть величезну кількість артилерійських боєприпасів разом із системами радіоелектронної боротьби, ударними безпілотниками, додатковими засобами протиповітряної оборони та ракетами великої дальності. Гаряче очікуване прибуття винищувачів F-16 у найближчі місяці також значно посилить здатність України позбавити Росію контролю над небом.

Перехід на активну оборону 2024 року не завадить Україні проводити конкретні наступальні дії. Найімовірнішим фокусом наступальних операцій України протягом наступного року стане окупований Росією Кримський півострів. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв’ю The Economist.

Додамо, політики та експерти дають різні оцінки щодо термінів завершення війни – до 2024-2026 років. Водночас лунають заклики до українців готуватися до затяжного протистояння з Росією.

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