В Авдіївці залишаються восьмеро дітей: "Це квест. Батьки їх ховають"

Рятувальників у місті немає від літа 2022-го.
В Авдіївці на Донеччині залишаються восьмеро дітей. Раніше було відомо про п'ятьох, але ще трьох знайшли.
Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
"Це квест. Ми їх розшукуємо. Батьки ховають дітей. Ми приїжджаємо, батьки є, питаємо де діти, кажуть, що вивезли до родичів в іншу область", - додав Барабаш.
За його словами, максимум 10 відсотків будинків у місті є придатними для життя. Очільник громади зауважив, що рятувальників у місті немає від літа 2022-го.
Діти на Донеччині
У Донецькій області примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону. Тривалий час це стосувалося Бахмута.
Також примусово евакуюватимуть дітей зі Слов'янська. Водночас опікунів, які відмовляються виїжджати з регіону, позбавлятимуть обов'язків. Відповідне рішення ухвалила місцева влада.
З міста Часів Яр Донецької області евакуювали всіх дітей. Наразі там залишилося близько 2 тис. осіб.
За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, у Бахмуті досі залишаються 33 дитини. Також у місті є близько трьох тисяч дорослих.
Читайте також:
- Армія РФ обстріляла Костянтинівку: є загиблі та поранені
- У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух
- Знищили скупчення окупантів на заводі в Бахмуті: ЗСУ показали ефектне відео