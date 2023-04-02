В Авдіївці залишаються восьмеро дітей: "Це квест. Батьки їх ховають"

Рятувальників у місті немає від літа 2022-го.

В Авдіївці на Донеччині залишаються восьмеро дітей. Раніше було відомо про п'ятьох, але ще трьох знайшли.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Це квест. Ми їх розшукуємо. Батьки ховають дітей. Ми приїжджаємо, батьки є, питаємо де діти, кажуть, що вивезли до родичів в іншу область", - додав Барабаш.

За його словами, максимум 10 відсотків будинків у місті є придатними для життя. Очільник громади зауважив, що рятувальників у місті немає від літа 2022-го.

Діти на Донеччині

У Донецькій області примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону. Тривалий час це стосувалося Бахмута.

Також примусово евакуюватимуть дітей зі Слов'янська. Водночас опікунів, які відмовляються виїжджати з регіону, позбавлятимуть обов'язків. Відповідне рішення ухвалила місцева влада.

З міста Часів Яр Донецької області евакуювали всіх дітей. Наразі там залишилося близько 2 тис. осіб.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, у Бахмуті досі залишаються 33 дитини. Також у місті є близько трьох тисяч дорослих.

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