В Азовському морі затонуло судно з росіянами: є загиблий та зниклі безвісти

Судно РФ

В Азовському морі 5 квітня затонув суховантаж після атаки БпЛА. Є загиблий та зниклі безвісти.

Про це повідомляє так званий гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

За його словами, аварії зазнало судно типу «Волго-Балт», яке перевозило пшеницю. Екіпаж залишив борт і зумів дістатися узбережжя Херсонщини.

Екіпаж

На березі нібито виявили 9 членів екіпажу — всі громадяни РФ. Один із них, старший помічник капітана 1991 року народження, загинув. Ще двоє моряків вважаються зниклими безвісти.

За даними росЗМІ, постраждалим надають медичну та психологічну допомогу. Першими екіпаж буцімто зустріли місцеві жителі, які допомогли до прибуття служб.

Як ми писали, російські війська активізували бої в острівній зоні Дніпра та намагаються закріпитися на стратегічних ділянках. Ворог штурмує острови Білогрудий, Великий Вільховий і Круглик, а також —атакує район Антонівських мостів. РФ активно використовує дрони не лише для ударів і розвідки, а й для прикриття штурмів і логістики. Острівна зона Дніпра залишається «сірою зоною», де тривають постійні бої за контроль над водними шляхами.