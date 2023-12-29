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В багатьох областях україни і Києва оголошена повітряна тривога: яка причина

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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В багатьох областях україни і Києва оголошена повітряна тривога: яка причина

Повітряна тривога 29 грудня

У п'ятницю, 29 грудня, у багатьох областях України оголошена масштабна повітряна тривога.

В Україні існує ракетна небезпека через активність тактичної авіації РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – закликають у ПС.

За інформацією моніторингових ресурсів, нині в повітрі перебуває кілька стратегічних бомбардувальників РФ Ту-22м3.

Вже невдовзі вибухи пролунали на Черкащині.

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Дата публікації
Перегляди
6678
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