В Бердянську пролунав вибух: ймовірно, підірвали авто голови окупаційної ради

Окупаційна влада, поки ніяк не коментувала вибух.

В окупованому Бердянську вранці 24 грудня стався вибух. В результаті згоріла автівка, яка, ймовірно, належала голові окупаційної ради Василю Нечеті.

Про це повідомив медіаресурс Бердянськ сьогодні.

Бригада швидкої допомоги, яка працювала на місці, забрала постраждалого, проте наразі не підтверджено, чи це був сам Нечета.

Василь Нечета, який до окупації очолював будинок культури "Нафтохімік", після захоплення міста перейшов на бік ворога і активно підтримав становлення окупаційної влади. Він вступив до лав "Єдиної Росії" і став головою окупаційної ради.

"Він підозрюється Нацполіцією України у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України – колабораційної діяльності, тобто вчиненні дій, спрямованих на добровільне обрання громадянином України до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на ТОТ України школярів змусили 4 години слухати російського диктатора.

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