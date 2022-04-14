В Білорусі російські окупанти мониторять телефони місцевих та лякають їх нападом ЗСУ

В Білорусі російські окупанти мониторять телефони місцевих та лякають їх нападом ЗСУ

На блокпостах російські окупанти та поліція РБ проглядають телефони людей на кордоні.

На кордоні України з Білорусю на блокпостах окупанти лякають людей нападом України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки.

"У білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію білорусі", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.