В Білорусі "заворушилися": проводять ротацію авіапідрозділів та готують аеродроми

В Білорусі проводять перевірку повітряних сил та сил протиповітряної оборони.
В Республіці Білорусь з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
Це може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів ЗС РФ.
"Також, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил Республіки Білорусь та РФ із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М", - повідомляють у Генштабі.
І далі зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.
Нагадаємо, що в Міноборони України вважають, що вступ Білорусі у війни проти України може означати ще один лендліз. Міністр запевнив, що в будь-якому разі Україна готова відбити ще одне вторгнення з боку Білорусі.
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