В Білорусі "заворушилися": проводять ротацію авіапідрозділів та готують аеродроми

В Білорусі проводять перевірку повітряних сил та сил протиповітряної оборони.

В Республіці Білорусь з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Це може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів ЗС РФ.

"Також, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил Республіки Білорусь та РФ із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М", - повідомляють у Генштабі.

І далі зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

Нагадаємо, що в Міноборони України вважають, що вступ Білорусі у війни проти України може означати ще один лендліз. Міністр запевнив, що в будь-якому разі Україна готова відбити ще одне вторгнення з боку Білорусі.

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